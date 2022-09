Chiavari: per conoscere Camillo Sbarbaro

Anche se recentemente è uscito il volume delle opere di Camillo Sbarbaro (S. Margherita L. 1888 – Savona 1967) per i tipi di Mondadori nella collana “I Meridiani”, nei programmi scolastici questo straordinario poeta non compare.

Nella sede della Società Economica questo pomeriggio Enrico Testa, autore del saggio introduttivo, Giampiero Costa, curatore del volume e Francesco De Nicola hanno presentato Camillo Sbarbaro nel tentativo di rimediare alle carenze di cui sopra. È vero che Sbarbaro è inafferrabile, non canonizzabile, non si è mai curato della propria immagine, ma è altrettanto vero che chi lo legge non può non amarlo. Il suo stile richiama sì Leopardi, ma anche Pascoli, Montale, Campana…eppure reta inimitabile.

