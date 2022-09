“Comuni sostenibili on the road” fa tappa a Quiliano

Quiliano. Il 19 e il 20 settembre “Comuni Sostenibili On The Road” si ferma a Quiliano, unica tappa della Liguria. L’iniziativa è promossa da ALI, Rete dei Comuni Sostenibili e Leganet, prodotta con il sostegno di ENEL e le media partnership di Rai Radio 2, Caterpillar “M’illumino di Meno” e TPI-The Post Internazionale.

Un viaggio che attraverserà tutta Italia per riportare come i governi locali di Comuni e Città stanno lavorando per raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, rappresentati dai 17 SDGs dell’Agenda. Per ogni tappa di “Comuni Sostenibili On The Road” verrà realizzato un breve film di circa 20 minuti che darà voce ai vari protagonisti del territorio e racconterà l’esperienza del Comune sui temi della sostenibilità.

» leggi tutto su www.ivg.it