Cosimo Ferri in visita a Confartigianato

“Stamani sono stato ospite di Confartigianato della Spezia. Voglio salutare tutti gli iscritti, le piccole e medie imprese, coloro che fanno parte di quell’economia sana del territorio e che hanno bisogno di risposte concrete e di una politica più vicina. I temi sono tanti e mi sono preso l’impegno con direttore Giuseppe Menchelli firmando un documento che sarà per me una carta fondamentale per la mia attività di parlamentare. Con il Terzo Polo siamo per la politica del si, del fare, per dare stabilità al governo. Vogliamo sbloccare le grandi opere ma anche sostenere le piccole e medie imprese che sono la nervatura del nostro tessuto economico nazionale. Vogliamo una politica fiscale diversa, meno aggressiva e con un piano di rottamazione delle cartelle che possa aiutare famiglie ed imprese in questo momento di difficoltà. Vogliamo lavorare per la garanzia del credito e per un accesso più veloce. Vogliamo lavorare anche a valorizzare la territorialità, concedendo incentivi alle assunzioni per ridurre il costo del lavoro”. Cosimo Ferri candidato alla Camera dei Deputati per Azione/Italia Viva .

