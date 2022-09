Due artisti genovesi su Rai 2: Clara Moltedo di Rapallo è il capitano del team Liguria nella trasmissione Performer Italian Cup

Genova. Due artisti genovesi in onda su Rai 2: si tratta del giovanissimo attore e performer Leonardo Trevisan e di Clara Moltedo, 32enne di Rapallo. Sono stati selezionati per comporre la squadra della Liguria dagli autori di “Performer Italian Cup“, il programma televisivo che mette in competizione i vincitori del Campionato Italiano delle Arti Performative.

La trasmissione ha l’obiettivo di raccontare e presentare i performer non solo come artisti ma come veri e propri atleti della Federazione Italiana Performer Arti Scenico Sportive, celebrando così il connubio tra arte e sport. La prima puntata andrà in onda su Rai 2 il 17 settembre alle ore 14, la seconda il 24 settembre alle 17. La trasmissione, condotta da Garrison Rochelle e Valentina Spampinato e con la regia di Pietro Pellizzieri, vedrà gli atleti sfidarsi in esibizioni di arti performative specializzate in un coreografico di canto, danza, recitazione, performer completo ed arti circensi ed acrobatiche.

