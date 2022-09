Estensione del registro internazionale, Assarmatori: “Grande soddisfazione”

Genova. “La lettura della bozza del decreto Aiuti ter è fonte di grande soddisfazione, perché permetterebbe di rispondere in maniera positiva a quanto richiesto da una decisione della Commissione europea che risale al giugno 2020”.

È il commento del presidente di Assarmatori Stefano Messina alla bozza del decreto legge, in particolare per quanto riguarda l’estensione del Registro Internazionale alle compagnie di navigazione che battono bandiera di un Paese dell’Ue. Un passaggio per il quale “bisogna sottolineare l’importante lavoro svolto dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, dalla direzione generale per il Trasporto Marittimo e in questa delicata fase dagli uffici della presidenza del Consiglio”.

