Funivia di Begato, Crucioli presenta emendamento per cancellare il progetto: “Spreco di denaro pubblico”

Genova. “È notizia di ieri: il Comune di Genova ha aggiudicato progettazione ed esecuzione dei lavori per la Funivia. Sarà la trentina Dopplemeyer a realizzare i lavori della funivia che dovrebbe trasportare i croceristi dalla Stazione Marittima a Forte Begato. Come sostenuto in campagna elettorale, noi siamo fermamente contrari a questo progetto che riteniamo uno sperpero di denaro pubblico: sarebbe più utile investire nella manutenzione delle opere esistenti”

A dirlo Mattia Crucioli, consigliere comunale eletto per Uniti per la Costituzione: “Questo progetto è un potenziale ecomostro dal momento che passare sopra le case del quartiere Lagaccio significa necessariamente deturparne il paesaggio nonché mettere potenzialmente in pericolo la sicurezza di chi vi abita”.

» leggi tutto su www.genova24.it