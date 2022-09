Alassio. Revoca della misura interdittiva per Massimo Parodi, direttore della Sca di Alassio, indagato per peculato e sul quale era stata disposta in primo grado la sospensione dalla carica nella partecipata alassina.

Per l’ex presidente del Consiglio comunale è arrivato il pronunciamento della Corte di Appello di Genova, dopo l’istanza che era stata presentata dai legali difensori Franco Vazio e Gianni Maglioni, che si erano appellati al secondo grado di giudizio.

