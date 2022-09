Si è svolta nei giorni scorsi a Marina di Massa, la cerimonia di premiazione della 63esima edizione del concorso letterario internazionale ‘Sandomenichino’, a cui hanno aderito 812 poeti e scrittori provenienti da tutto il territorio nazionale e anche dall’estero. Ospite d’onore il premio Oscar Giuseppe Cederna, cui è stato conferito il Premio alla carriera. La giuria, presieduta da Alessandro Quasimodo, ha assegnato alla scrittrice spezzina Emanuela Messina il terzo premio della sezione “opere teatrali” per “Il Gentile”, dal quale l’autrice ha tratto il soggetto del libro “Hatakikomi”, uno straordinario romanzo di formazione, con più chiavi di lettura, che scruta in profondità l’animo umano e in cui ciascuno può riconoscersi. Emanuela Messina, 1964, avvocato, sceneggiatrice teatrale, appassionata di musica jazz, ha scritto la commedia musicale “Reazione a catena”, ambientata negli anni ‘50 e rappresentata al Teatro Civico nel 2020, e la commedia “Meglio poco che niente” .

L’articolo La scrittrice spezzina Emanuela Messina vince il prestigioso “Sandomenichino” proviene da Citta della Spezia.

