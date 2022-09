L’ambiente al centro del secondo ‘Aperi-chiacchiera’ all’Arci Canaletto

Secondo ‘Aperi-chiacchiera’ all’Arci Canaletto domani, sabato 17 settembre, alle 17.30, protagonista l’ambiente. “Dopo gli eventi estremi che hanno colpito tutto il mondo durante l’estate e a pochi giorni dal nuovo sciopero globale per la giustizia climatica – spiega la presentazione dell’iniziativa -, è importante riflettere su come tutelare l’ambiente unendo le vertenze locali alla lotta globale per il clima”. All’incontro parteciperanno Fridays For Future Massa, Palmaria sì, Masterplan no, Rete per la riconversione di ENEL e Legambiente La Spezia. A seguire musica, preparazione di striscioni per lo sciopero globale del 23 settembre e mostra del movimento Palmaria si, Masterplan no.

Gli ‘Aperi-chiacchiera’, iniziati l’8 settembre (tema pace e disarmo) e che proseguiranno il 28 settembre (tema transfemminismo), sono organizzati in vista dell’incontro il il Collettivo di fabbrica Gkn, in programma il primo ottobre.

