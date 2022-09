Lavoro e lotta alla povertà, sabato 17 e domenica 18 il Pd presenta le proposte nelle maggiori piazze liguri

Sabato 17 e domenica 18 settembre torna “1000 piazze per l’Italia”, ultimo weekend prima del voto per la campagna di mobilitazione del Partito Democratico che coinvolge in tutta Italia militanti, volontari, candidate e candidati.

Dopo il caro bollette e la scuola, in questo ultimo fine settimana i candidati e le candidate della lista PD Italia democratica e progressista con militanti e volontari saranno nelle maggiori piazze liguri a parlare delle proposte del Partito Democratico sul lavoro e lotta alla povertà.

I presidi saranno per tutto il weekend a Genova, Spezia, Savona, Imperia e nel Tigullio.

Le proposte del Partito Democratico per il lavoro e la lotta alla povertà:

– Introduzione del salario minimo

– Riduzione delle tasse sul lavoro per alzare gli stipendi fino a una mensilità in più

– Nuovo contratto di primo lavoro a tasse zero per gli under 35

– Stop agli stage gratuiti

– Potenziamento degli incentivi per le imprese che creano lavoro

– Piano di assunzioni nella PA con 300.000 nuovi dipendenti entro il 2024 e almeno altri 120.000 entro il 2029

– Potenziamento del reddito di cittadinanza