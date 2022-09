Dubai. È morto a Dubai Amedeo Matacena, ex deputato di Forza Italia all’età di 59 anni. Per la vicenda legata alla latitanza di Matacena è stato indagato e condannato in primo grado l’ex ministro dell’Interno e attuale sindaco e presidente della provincia di Imperia Claudio Scajola.

Secondo quanto riporta l’Ansa la causa del decesso sarebbe da attribuire ad un infarto.

