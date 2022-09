Navi da crociera e inquinamento, il Comune: “Rispettati i limiti di legge”. Occhi puntati sull’aumento del biossido di azoto

“Con riferimento alla problematica delle emissioni in atmosfera sulla città provenienti dalla navi da crociera attraccate in porto, va precisato che l’amministrazione comunale è in costante contatto con gli enti accertatori quali Arpal, Capitaneria di porto, Asl 5”. Esordisce così l’assessore all’Ambiente del Comune della Spezia, Kristopher Casati, in risposta all’ultima lettera pubblicata da CDS sull’argomento.

“Sulla scorta degli ultimi dati Arpal disponibili, al momento sono rispettati i limiti di legge, quale valore medio annuale, ancorché – spiega Casati – si osserva un sensibile aumento del valore del biossido di azoto (NO2) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In attesa dei dati completi sono comunque in corso le procedure per poter valutare tempistiche, costi e modalità attuative per ulteriori azioni di approfondimento al fine di consentire valutazioni mirate, da affiancare ai dati ambientali già monitorati e in corso di rilievo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com