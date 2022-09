Pattinaggio corsa, doppio oro per Asia Negri all’esordio in azzurro

Asia Negri, foto dalla pagina Facebook del Comitato ligure Federazione italiana sport rotellistici

Doppia medaglia d’oro nello speed skating per Asia Negri ai Campionati europei dell’Aquila. La 15enne pattinatrice di Follo, all’esordio in Nazionale, ha vinto nei cento e nei quattrocento metri, categoria Allievi, ai Campionati europei dell’Aquila. “L’amministrazione comunale di Follo esprime i migliori e sinceri complimenti alla nostra concittadina quindicenne per l’eccellente risultato, che ci riempie di orgoglio”, il messaggio arrivato da Palazzo civico. Grandissima soddisfazione anche in casa Asd Sports Inside, la società di Ceparana con cui, allenata da Paolo Carnevale, pattina la giovane campionessa, che ha altresì ricevuto le congratulazioni del Comitato ligure della Federazione italiana sport rotellistici.

