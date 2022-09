Politiche 2022, il M5s presenta i candidati: “Con cuore e coraggio, dalla parte giusta”

Genova. Il MoVimento 5 Stelle sceglie, per le Politiche 2022, una strada diversa per presentarsi ai cittadini della Liguria: i dieci candidati alla Camera e al Senato – votati dagli attivisti e iscritti sulla piattaforma SkyVote – hanno affidato il proprio pensiero sull’Italia di domani a un video, girato tra Genova e La Spezia, ma non solo. Lavoro, famiglia, diritti, sanità, ambiente, pari opportunità, fisco ed economia circolare, tra i tanti temi affrontati.

“L’Italia di domani dovrà concedere ai genitori la possibilità di poter mettere al mondo i propri figli conciliando famiglia e lavoro. Come? Garantendo maggiori diritti, tutele ed efficaci politiche del lavoro che diano adeguate prospettive di pensionamento”.

» leggi tutto su www.genova24.it