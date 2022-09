Politiche 2022, Toti a Savona: “Il centrodestra oltre a vincere, deve avere un programma serio e concreto”

Savona. “Le elezioni si vincono quando gli italiani si esprimono, mi auguro che la coalizione di centrodestra abbia i numeri per formare un governo e che abbia le capacità di valorizzare ogni sua esperienza per dare l’Italia a un governo che dovrà affrontare scelte non facili e complesse. Da questo punto di vista il risultato deve essere doppio: vincere e avere i numeri in parlamento con un programma di governo serio e concreto, dopo 5 anni in cui la politica ha inseguito piazze, velletarietà e cose inattuabili”. Lo ha detto Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria e leader di Italia al Centro, partito che si presenterà alle politiche del 25 settembre in Noi Moderati.

A livello nazionale i giochi sembrano fatti, ma a livello regionale la partita è da scrivere: “Speriamo che Noi Moderati – prosegue Toti – dia un contributo oltre che in termine numerico anche in termini di serietà. A livello ligure raccoglie le eredità di liste regionali come Lista Toti e del mondo civico”.

