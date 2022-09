Politiche, ultimi blitz dei big per la campagna elettorale: prima Renzi, lunedì Conte e Serracchiani

Genova. Ultima settimana di campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre per le politiche 2022. Partiti impegnati da un lato a portare acqua ai mulini delle coalizioni ma anche a spingere gli elettori a mettere la “x” sul loro simbolo: con la legge elettorale del Rosatellum sarà fondamentale per “piazzare” a Roma più deputati e senatori possibili.

In una campagna dove i “volti noti” quindi contano moltissimo ecco che, dopo l’arrivo nei giorni scorsi a Genova di leader nazionali come Matteo Salvini, Enrico Letta e Giorgia Meloni, i vari schieramenti si giocano le ultime cartucce in sette giorni destinati a riscaldarsi, anche per attirare l’attenzione dei tanti indecisi e dei potenziali astenuti.

