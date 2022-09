Pornassio, Mattia e GianGiacomo, dal più giovane volontario a chi è nella Croce Bianca sin dalla sua fondazione

Pornassio. Mattia, 25 anni, Giangiacomo, 71, due storie dei volontari della Croce Bianca di Pornassio che oggi ha festeggiato il mezzo secolo di attività. Dal più giovane a chi, invece, è nell’associazione da quando è stata fondata. Una memoria storica e un punto di riferimento per chi è volontario. E sono proprio loro gli angeli custodi, che con i loro colleghi, sono presenti sul territorio, arrivano in poco tempo e guidano a sirene spiegate per salvarci la vita anche se il primo ospedale, per chi abita nell’entroterra, dista quasi a quaranta minuti. Per i cittadini dell’Alta Valle Arroscia sono una sicurezza. Quaranta in totale alternano la loro vita tra lavoro, famiglia e volontariato.

