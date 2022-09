Pornassio, mezzo secolo di Croce Bianca, solida realtà dell’Alta Valle Arroscia

Pornassio. Mezzo secolo di attività. Cinquant’anni di storia della Croce Bianca di Pornassio iniziata il 16 settembre del 1972 su intuizione di un gruppo di persone residenti in Valle. Una giornata di festa che ha riunito non solo cittadini e volontari ma anche le autorità civili della provincia, dal sindaco di Pornassio, Vittorio Adolfo, a quelli dell’Alta Valle Arroscia come Mendatica, Cosio D’Arroscia e Montegrosso Pian Latte, assieme alle autorità militari, il Prefetto Armando Nanei, Claudio Scajola in veste di Presidente della Provincia ma anche ai tre fondatori dall’associazione ancora in vita: Remo Porro, Ramò Francesco e Pario Antonio.

«Era un sabato di 50 anni fa- racconta Angelo Toscano, vice presidente della Croce Bianca- quando un gruppo di persone si è riunita e ha deciso di dare vita a questa associazione su sollecitazione del territorio. In quei tempi avevamo ancora una stazione sciistica molto fiorente con tanta gente che la frequentava quindi diventava molto importante portare e garantire il soccorso in quell’ambiente e questa gente aveva pensato di rispondere alle esigenze in questo modo . E quindi è stata costituita questa associazione che sta vivendo il suo 50esimo anniversario proprio oggi e lo sta vivendo con grande serenità e con grande gioia perché è un traguardo molto importante pensando sempre possa essere l’inizio di un altro periodo altrettanto importante».

