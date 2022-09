Rapallo: Stefania Passaro, missione in Finlandia contro le false notizie

Una delegazione di venti giornalisti liguri partirà insieme domenica prossima alla volta della Finlandia per una settimana di formazione nell’ambito del progetto “Stop fake news – come riconoscere le notizie vere da quelle false”, finanziato dal programma europeo Erasmus su iniziativa dell’Ordine dei Giornalisti Ligure in collaborazione con l’Unione dei Giornalisti Finlandesi. A capo della delegazione Stefania Berretta, giornalista professionista ed esperta di comunicazione e progettazione europea.

Ci parla di questa importante iniziativa Stefania Passaro, un grande passato sportivo, consulente finanziaria, giornalista pubblicista di Rapallo, che farà parte della delegazione insieme ad altri tre giornalisti del Tigullio: Simona Parma, Marco Tripodi e Giuseppe Risso.

