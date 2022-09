Rapallo: suoi cittadini il “vecchio” e il “nuovo” comandante della Vespucci

Se una tale coincidenza si fosse verificata cinquant’anni fa, ai botteghini del lotto di Rapallo ci sarebbe stata la coda per individuare e giocare i numeri buoni per vincere almeno un terno. Al comandante uscente della nave più bella del mondo, l’Amerigo Vespucci, il rapallese Massimiliano Siragusa, subentra un altro comandante rapallese Luigi Romagnoli. Un fatto unico, tanto più curioso perché Rapallo non ha l’etichetta di città marinara.

Siragusa, nel lasciare il veliero, ha rivolto all’equipaggio un saluto commosso esaltanto le qualità di una squadra che ha consentito di raggiungere con successo tanti obiettivi. All’amico, collega e concittadino Luigi Romagnoli ha rivolto un rituale ed affettuoso “Buon vento in poppa, Luigi”.

» leggi tutto su www.levantenews.it