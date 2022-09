Rincari, Coldiretti: “Crisi ha colpito tutti i comparti, Regione deve agire al più presto”

Liguria. “Le istituzioni devono rendersi conto che in una regione come la nostra, che vive molto di peculiarità, di export e di turismo, la crisi legata al conflitto russo-ucraino ha colpito trasversalmente tutte le imprese. È necessario, pertanto, mettere in atto più provvedimenti e destinare maggiori risorse a tutti i comparti, senza precludere l’adesione a nessun tipo di settore produttivo“. Queste le richieste di Coldiretti Liguria, della cui rivendicazione sindacale si fanno portavoce il Presidente regionale, Gianluca Boeri, e il Delegato Confederale, Bruno Rivarossa.

“La Misura 22 – continuano Boeri e Rivarossa – da sola non basta. Rispetto ai costi del 2021, nel 2022 le imprese hanno dovuto far fronte a rincari pesanti, su più fronti. Dal +170% dei concimi al +20-30% dei fitofarmaci, dal +20-40% dei vasi per la floricoltura al +40-60% dei mangimi, passando dal +20-30% del materiale per confezionamento, dal +150% del gasolio e delle spese energetiche e dal +96% del foraggio, fino ad arrivare al +42-45% del mais per le aziende zootecniche”.

