Roberto Tomatis (FdI): “Pediatria al San Paolo sotto il Gaslini, operazione puramente politica decisa da Toti”

Albenga. “La pediatria del Santa Corona è finita sotto la governance del Gaslini. Decisione individuale del governatore Toti dal sapore puramente politico”. Lo afferma in una nota Roberto Tomatis, capogruppo di FdI, in consiglio comunale ad Albenga.

“Cambiando la ‘governance’ della struttura, di fatto, non è cambiato nulla nella gestione del reparto e degli interventi che devono essere eseguiti. Tra l’altro – sottolinea Tomatis – le decisioni, lo ribadiamo a gran voce, piovono dall’alto. Infatti deve essere chiaro che non vengono prese dalla direzione dell’Asl 2, ma dal Gaslini di Genova. Il risultato purtroppo è che abbiamo perso una eccellenza e che era riconosciuta da tutti. La gestione Gaslini sul San Paolo era stata decisa per migliorare il reparto e invece siamo arrivati alla metà di settembre e non ci sono stati cambiamenti sostanziali. Quindi anche sotto l’aspetto pratico e quotidiano è rimasto tutto invariato se non che il Gaslini ha messo il cappello sulla pediatria del San Paolo a costo zero nel completo silenzio della politica”.

» leggi tutto su www.ivg.it