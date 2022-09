Dal comune di San Colombano Certenoli su Telegram

Sono quasi conclusi i lavori di manutenzione del primo di tratto della strada dei piani di Bavaggi. Oltre alla posa in opera di una griglia per regimentare le acque piovane e alla installazione di una protezione, il Comune ha provveduto all’asfaltatura del tratto interessato in modo da rendere il transito più agibile da parte di tutti i mezzi.

» leggi tutto su www.levantenews.it