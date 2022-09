Ventimiglia, tentano furto all’Oviesse: arrestati dai carabinieri

Ventimiglia. Due uomini di origine magrebina sono stati arrestati in flagranza di reato per tentato furto con scasso dai carabinieri che li hanno fermati mentre stavano per uscire dal negozio della catena “Oviesse”, all’incrocio corso Genova e via Chiappori, con il loro bottino. E’ successo la scorsa notte.

Dopo essere entrati dall’ingresso principale, scassinando la porta ad ante scorrevoli, i due stranieri hanno raggiunto le casse del superstore, forzandole tutte in cerca di monete e contanti. Dopodiché si sono dedicati allo “shopping”, girando per il negozio e selezionando gli indumenti da rubare. E’ a quel punto che sono intervenuti i carabinieri, che hanno pizzicato i due ladri, letteralmente, con le mani nel sacco. Per i malviventi, accompagnati nella vicina caserma di via Chiappori, sono scattate le manette.

