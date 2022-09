Spett.le Redazione,

tutti gli anni nel Comune della Spezia, diversamente da molti altri della penisola, la refezione scolastica e’ indisponibile se non a partite da ottobre, con conseguente disagi per le famiglie e noncumento per le attivita’ didattiche che invece iniziano a meta’ settembre. Idem a giugno, quando il termine di tale servizio e’ anticipato rispetto alla chiusura dell’anno.

