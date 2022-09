Bernardo Zannoni fra Wes Anderson e l’amore per Sarzana: “Ho iniziato un centinaio di romanzi senza finirli”

“Sono sempre la stessa persona, solo che ora la gente mi ferma per strada per farmi i complimenti”. Quindici giorni dopo il trionfo nella sessantesima edizione del Premio Campiello, per Bernardo Zannoni è cambiato “il fuori”, sono arrivate le interviste, le foto con i lettori e centinaia di autografi mancini su altrettante copie del romanzo d’esordio “I miei stupidi intenti”. L’improvvisa notorietà a 27 anni non ha invece stravolto la sua dimensione sarzanese, quella degli amici con i nomignoli che hanno sostituto i nomi battesimo, della città vissuta a piedi dopo la sveglia tardi per un pezzo di pizza da Silvio per mettere a tacere la fame, oppure i Fondachi come tana sicura e ritrovo notturno. In mezzo le ore di scrittura davanti al computer fra decine di caffè e sigarette.

“Non ho mai sviluppato una definizione per come stavo dopo – ha raccontato ieri sera sul palco del Teatro degli Impavidi nella festa intima e sentita che la città gli ha dedicato – c’è questa voragine di ricordi fra l’arrivo alla Fenice di Venezia per la premiazione e l’hotel subito dopo, tutto quello che ci sta in mezzo è una nebbia confusa che stento a ricollegare a fatti accaduti. Ho chiuso gli occhi e li ho riaperti, ho un mio modo di vivere gli eventi che è una sorta di protezione. Sono contento”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com