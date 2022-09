Camogli: la celebrazione della Madonna Addolorata

Dopo il vespro, per celebrare la solennità della Madonna Addolorata, la processione che percorre le vie Risso, Bettolo e Mazzini prima di ritornare al Santuario del Boschetto, nel Comune di Camogli. L’arca della Madonna è preceduta dalle confraternite con i loro Crocifissi processionali; la Banda città di Camogli; il Gonfalone della Città metropolitana; il clero con don Danilo Dellepiane a presiedere il rito religioso. A seguire l’arca, Agostino Bozzo in rappresentanza della Città metropolitana che ha patrocinato la celebrazione, la presidente del Coniglio comunale di Camogli Anna Arnoldi e il vicesindaco di Sori Cristiano Benvenuto in rappresentanza dei rispettivi Comuni. Tra i presenti anche i consiglieri comunali camogliesi Claudio Pompei, Giuseppe Maggioni e Elisabetta Caviglia.

