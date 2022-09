Casarza: “Dipendenti Iml, l’assegno di cassa integrazione non arriva”

Dalla Cisl Liguria

“Ad oggi il pagamento della cassa integrazione relativa ai primi 6 mesi del 2022 per i lavoratori di IML non è ancora pervenuto. Quanto dovranno ancora aspettare gli oltre 30 dipendenti che da anni stanno subendo la crisi che sta attraversando l’azienda? Cosa può fare il territorio per aiutare queste famiglie? Cosa può fare il mondo politico? Queste ed altre domande si stanno ponendo i lavoratori”, spiega Marco Longinotti della Fim Cisl per il Tigullio: “I lavoratori attendono il pagamento della cassa integrazione approvata a Luglio Mentre le bollette dell’energia elettrica inesorabilmente salgono e devono esser pagate”.

