A metà mattinata una tempesta di vento si è abbattuta sul Tigullio. Diverse le telefonate che hanno raggiunto il centralino dei vigili del fuoco, in particolare a Chiavari. Cornicioni, tende, rami di pino spezzati sul lungo Entella. In via Aurelia Levante è stato necessario rimuovere un telone abbattuto.

