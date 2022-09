Concorsi in Asl1, ora si cercano ostetriche e fisioterapisti

Sanremo. Prosegue in Asl1 l’attività concorsuale dedicata all’assunzione di dirigenti medici e non, a tempo determinato e indeterminato. Nella seduta deliberante di ieri, la direzione aziendale di Bussana ha indetto diversi nuovi concorsi e avvisi.

Si parte dall’indizione del concorso per 8 posti destinati alle ostetriche, passando per 9 posti dedicati ai fisioterapisti e 2 posti per dietista, tutti a tempo indeterminato. Per quanto riguarda gli avvisi pubblici a tempo determinato si ricercano 5 figure tra podologo, tecnico di laboratorio, educatore professionale, medicina legale e tecnico radiologia. Infine, buone notizie dal fronte assunzioni: molto presto prenderanno servizio un cardiologo a tempo determinato e 2 coadiutori amministrativi a tempo indeterminato. Il tutto mentre altri 6 operatori sanitari che hanno prestato servizio durante l’emergenza Covid sono stati stabilizzati.

