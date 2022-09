Domenica “isolone” pedonale e ciclabile in centro per la Settimana della mobilità: tutte le modifiche al traffico

Genova. In occasione dell’evento “Genova alle persone”, in programma domani, domenica 18 settembre, per la Settimana europea della Mobilità Sostenibile, un’ordinanza comunale prevede le seguenti modifiche a circolazione e sosta:

– Via Colombo (tratto compreso tra via Fiume e piazza Colombo): doppio senso di circolazione a vista disciplinato dalla Polizia Locale, dalle ore 08,00 alle ore 20,00.

– Piazza Colombo, via Colombo (tratto compreso tra piazza Colombo e via della Consolazione), Via Galata (tratto compreso tra via San Vincenzo e via XX Settembre): divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli afferenti alla manifestazione per le fasi di allestimento e disallestimento esclusivamente nel periodo tra le ore 08,00 e le ore 10,00 e dopo le ore 18,30.

Contestuale istituzione del divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo degli inadempienti dalle ore 00,00 alle ore 20,00.

