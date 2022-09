Dragowski: “I miei compagni sono stati grandi. Bravissimo Sabiri, ma devo migliorare anche su questi tiri”

Protagonista soprattutto nel finale, con una super parata su Quagliarella nel recupero, Bartlomiej Dragowski ha parlato ai microfoni di DAZN nel post vittoria del derby dello Spezia: “I complimenti fanno piacere, ma penso che sono quelli davanti a me che hanno fatto una grandissima partita, che hanno corso da pazzi, lottando fino alla fine. Se vedi una squadra così, non puoi fare altro. Poi io sto in porta e ci devo mettere qualcosa di mio”.

Una vittoria pesante, in uno scontro diretto che manda un messaggio al campionato: anche quest’anno lo Spezia nell’uno contro uno è un osso duro. “Tutte le partite sono importanti. La Sampdoria è in un momento difficile, siamo riusciti a vincere questa partita e ora c’è la sosta. Quando vinci prima della sosta lavori meglio, ci saranno due settimane più tranquille e con più serenità. Il gol di Sabiri? Provo ad analizzare ogni gol che prendo per poter fare qualcosa di più. Su questo gol è stato bravissimo Sabiri, ha questo tiro difficile da leggere ma devo fare di tutto per pararli, perché sono in porta per questo. Devo migliorare anche su questo. Domani giorno di riposo, con il bimbo e con mia moglie”.

