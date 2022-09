Genova. Bani in panchina e Vogliacco in campo dal primo minuto, Yalcin titolare vista l’indisponibilità di Ekuban. Anche Portanova inizia nella formazione iniziale. Il Genoa si appresta a scendere in campo contro il Modena, chiamato a riscattare la sconfitta di Palermo. Alle 16.15 il fischio d’inizio. Sole e vento al Ferraris, che vede un folto gruppo di tifosi dei canarini arrivati a Genova in trasferta.



Genoa-Modena 0-0

