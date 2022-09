Gotti con il dubbio Gyasi, Giampaolo senza Colley

In un Picco che si preannuncia rovente, sono poche le novità che dovrebbe proporre il tecnico dello Spezia Luca Gotti per il derby contro la Sampdoria. Gli uomini a disposizione dell’ex allenatore dell’Udinese sono praticamente i medesimi di sette giorni fa, con un Ekdal in più e uno Strelec più in palla dopo una settimana di allenamenti, che potrebbe avere la sua chance anche dall’inizio.

Capitan Gyasi, infatti, non è al top della condizione e il suo impiego dal primo minuto è in bilico anche se il ghanese, uomo della storia del club spezzino, è comunque leggermente in vantaggio sull’attaccante slovacco e dovrebbe completare il reparto offensivo con M’Bala Nzola, certo di una maglia da titolare. A centrocampo pochi dubbi: Reca è recuperato, Holm non si tocca, così come Agudelo e Bastoni al fianco di Bourabia, pronto a dirigere la squadra bianca contro i blucerchiati.

