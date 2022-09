Gotti: “Contento della crescita, ma il finale mi ha fatto imbestialire”

Lo Spezia arriva alla sosta con il morale alto, con tre punti e soprattutto con la consapevolezza di aver battuto ancora un rivale diretto per la salvezza come la Sampdoria. Nel post gara Luca Gotti loda la prestazione della Aquile, contento per la prestazione dei suoi ragazzi, ma con lo sguardo già rivolto in avanti e ai piccoli miglioramenti che questa squadra può ancora fare: “Non so se siamo al punto in cui dovevamo essere, da fuori mi sembra un percorso di miglioramento che va al di là dell’aspetto e della classifica. La squadra ha maggiore consapevolezza e idee comuni”.

“Un allenatore va a casa contento questa sera, però con il fastidio che al 93esimo hai una rimessa dalla bandierina e devi finire la partita, mentre noi prendiamo l’occasione più grossa della partita – analizza il tecnico -. Mi fa imbestialire, ma le tante cose buone fatte insieme me le tengo. C’è stato un momento a vuoto verso la metà del secondo tempo, quando è uscito Bastoni, e per dieci minuti abbiamo perso il filo e mi ha dato fastidio. C’è rispetto per l’avversario, ma siamo riusciti per quasi tutta la partita a limitarli e prendere cosa avevamo preparato”.

