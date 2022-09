Gotti soddisfatto: “Questo momento era particolare e l’abbiamo fatto nostro”

“Sono molto soddisfatto, tutte le partite di A sono importanti e difficili. Sono 38, ma ci sono momenti e questo era particolare, in cui non vincevamo dalla prima giornata. Con la sosta riannoderemo qualche filo e la vittoria di oggi premia il lavoro dei primi mesi”, parla così Luca Gotti dopo la vittoria nel derby contro la Sampdoria, una partita che non vale come le altre: “E’ il momento giusto per un risultato di questo tipo, poi vedo l’atteggiamento di Nzola che ha attaccato e difeso con personalità e leadership”.

Ma lo Spezia può ancora crescere, soprattutto nella lettura di certe situazioni: “Un allenatore impazzisce se a un minuto dalla fine prendi tiro da Quagliarella quando eri in possesso e dalla bandierina. Gli abbiamo dato l’occasione migliore e dobbiamo migliorare in questi momenti. È anche esperienza, ma non vorrei pagarla sulla mia pelle. Abbiamo dato anche alcuni palloni scriteriati, mi piace che i ragazzi provino ma a volte non c’era questo bisogno”. Ma la reazione dopo il gol di Sabiri resta fondamentale per le aquile, rimaste in partita e capaci di pareggiare dopo pochi istanti: “Quando succedono queste cose c’è un pizzico di fortuna, però è un pizzico di fortuna che ci siamo cercati. Siamo andati sotto tre volte in casa ribaltandola sempre, anche questo è un segnale da tenerci stretto”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com