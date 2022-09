Incendio Laigueglia, il sindaco: “Pomeriggio triste e difficile, per fortuna non ci sono feriti”

Laigueglia. “Al momento non ci risultano feriti, né tra i soccorritori né tra i cittadini e questa è la cosa più importante”. Tira un sospiro di sollievo il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso del Verme fin da subito in località Serre, dove intorno alle 13 di oggi è divampato un grosso incendio.

Case lambite dalle fiamme e alcune ville andate a fuoco, residenti costretti ad abbandonare le proprie abitazioni “è un pomeriggio davvero brutto e difficile – commenta il primo cittadino – per capire la cause del rogo e i danni bisognerà attendere ancora qualche ora. Stiamo lavorando alacremente dai primi minuti con i vigili del fuoco per cercare di gestire al meglio questa tristissima situazione che speriamo ci siano solo danni materiali”.

