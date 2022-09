Incendio sulla collina tra Alassio e Laigueglia, alcune famiglie sfollate

Laigueglia. Si è sviluppato nella tarda mattinata un incendio boschivo nel Comune di Laigueglia in località via Serre, tra Alassio e Laigueglia.

Sul posto stanno intervenendo i vili del fuoco, l’elicottero regionale di Imperia con 30 volontari dell’antincendio boschivo con quattro mezzi. Lo riferisce la protezione civile regionale.

Le fiamme circondano le abitazioni della zona, due famiglie sono state sfollate in via alla Quiete e si registrano danni all’ultimo piano di un ex albergo. A rischio anche le case di via Summit.

