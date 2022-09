La Samp cade al Picco, il rammarico del vice di Giampaolo: “La nota stonata è prendere gol dopo averlo segnato”

Con Marco Giampaolo squalificato tocca a Francesco Conti, il vice del tecnico della Sampdoria, commentare il ko dei blucerchiati contro le Aquile di Luca Gotti. Una Samp che, secondo il tecnico, ha raccolto meno di quanto prodotto, punita nel momento migliore: dopo il gol. “La nota stonata è questa, aver preso il pareggio dopo essere andati in vantaggio. Per il resto abbiamo prodotto e creato, non possiamo rimproverarci nulla se non che alcune partite nascono sotto una brutta stella”, spiega Conti, che però non demorde e guarda avanti: “Ora si lavora di più, con più ferocia e cattiveria. Si cerca di smussare qualche angolo che ancora c’è, ma siamo fiduciosi. Giampaolo è più che soddisfatto della prestazione. La nota stonata è il gol subito dopo il vantaggio, in cui dovevamo gestire meglio e consolidare. Il gol ci ha disturbato”.

Infine, un piccolo passaggio sulla classifica, che vede una Samp pericolante. Sono solo due i punti in classifica raccolti fin qui: “Se mi metto a fare una analisi spiccia sì, con due punti preoccupa. Ma per come lavoriamo e per le prestazioni un po’ di rimpianto c’è. La squadra è demoralizzata in apparenza, è fiduciosa di tornare a mettere a posto la classifica”.

