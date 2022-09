Meteo, arriva la tramontana: nel weekend temperature autunnali ma niente pioggia

Liguria. Nelle prossime ore un fronte freddo attraverserà la nostra regione portando molto vento ma scarse precipitazioni. Avremo a seguire un forte calo termico, che introdurrà temperature decisamente più autunnali in Liguria e che ci accompagneranno per tutta la settimana prossima. Ecco le previsioni meteo per oggi e per i prossimi giorni in Liguria secondo il centro meteo Limet.

Oggi, sabato 17 settembre, al mattino nubi sparse su tutta la regione. Possibilità di qualche rovescio su Imperiese, Spezzino e versanti padani orientali. Nel pomeriggio sereno e limpido su tutta la regione con gli ultimi addensamenti nelle aree interne del Levante e sulle Alpi Liguri, in attenuazione. Venti molto forti da nord al mattino e nel primo pomeriggio, in calo fino a deboli in serata. Mare stirato sotto costa con residua onda lunga da sud-ovest in attenuazione, molto mosso o agitato al largo. Temperature minime stazionarie, massime in calo specie nelle aree interne: saranno comprese sulla costa tra 17 e 26 gradi, nell’interno tra 5 e 21.

» leggi tutto su www.genova24.it