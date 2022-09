Mezzanego: si ferisce nel bosco, il figlio si perde per chiedere aiuto

Un uomo con papà e figlia in un bosco nel Comune di Mezzanego, forse per fare quattro passi nel verde o trovare qualche fungo. Sono le 18.00 circa.Il padre cade; il figlio vuol chiedere aiuto, ma in quel punto il telefono non ha campo; quindi si sposta fino a che non trova il punto idoneo e chiamare i soccorsi, Tornando nel punto dove si trova il padre, imbocca però un altro sentiero e si perde. Da Genova parte l’elicotterio Drago (che poi verrà richiamato alla base); si mettono alla ricerca del padre e del figlio, sia i vigili del fuoco di Chiavari sia il soccorso alpino e la Croce Bianca di Mezzanego.

Alla fine la storia si conclude felicemente: figlio e padre con la nipote vengono rintracciati; la caduta ha provocato al padre lesioni inquadrate in un codice giallo.

