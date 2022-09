Monte Parodi, il Pd chiede conto: “Immondizia ovunque, sembra una discarica a cielo aperto”

I consiglieri comunali del Partito Democratico, Dino Falugiani e Viviana Cattani hanno scritto e inviato un’interpellanza al sindaco della Spezia che troverà un momento di discussione in uno dei prossimi consigli comunali. L’assessore Kristopher Casati sarà chiamato a rispondere in merito alla presenza di di immondizia di vario tipo, sulla strada che dal Vignale arriva al Monte Parodi. I due consiglieri di minoranza hanno fatto un sopralluogo e hanno scattato delle foto per immortalare i vari punti di degtado: “Ai lati dalla strada c’è immondizia di vario tipo, tanto da sembrare una discarica a cielo aperto. Inoltre varie aree attrezzate a sosta per pic nic si presentano invase da erbacce e sterpaglie. E’ un tratto stradale utilizzato dai cittadini e dai turisti per raggiungere le zone collinari e panoramiche che insistono sul Golfo e sulle Cinque Terre, per effettuare passeggiate e con l’avvicinarsi dell’autunno per raccogliere funghi e castagne. Un egrado ambientale ed igienico è pure un pessimo biglietto da visita per il nostro Comune per questo sollecitiamo un rapido intervento per il ripristino delle condizioni di pulizia ed igiene che l’area merita”.

