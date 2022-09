Nzola rinato: “Il mio unico ostacolo sono io. Bello il gol di Sabiri, ma il mio vale di più”

Ancora una volta quest’anno, il man of the match dello Spezia è M’Bala Nzola, autore del gol decisivo del 2-1 ma fondamentale per il gioco della squadra di Gotti, nelle battaglie con Ferrari, Murillo e Colley e nel giocare con i compagni, dando vita a tutte le azioni più pericolose della gara: “Siamo contenti per la vittoria di oggi, specie perché in casa e con questo ambiente. I tifosi erano dietro di noi, abbiamo lavorato tanto anche per loro e siamo contenti”, spiega al novantesimo ai microfoni di DAZN, prima di entrare nel dettaglio dell’importanza della gara: “Questa non era una partita come le altre, il mister ci ha chiesto intensità fino alla fine in settimana e oggi lo abbiamo fatto. Il gol? Quello di Sabiri è stato più bello, ma il mio è più importante perché abbiamo vinto”.

/Users/niccolopasta/Desktop/fd0834f3-24d0-4ac7-b7a5-9143a103c2a9.jpg

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com