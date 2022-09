Palazzine in via Carloforte, Distilo a Tomatis: “Attendere la sentenza prima di valutare ipotesi”

Albenga. “Come fa il sindaco Tomatis a dire che coinvolgerà i cittadini per il possibile utilizzo dei 450.000 euro destinati alla zona di via Carloforte se non vi è ancora la sentenza definitiva della corte europea? O il sindaco ha informazioni che in città altri non hanno oppure questa è l’ennesima uscita con l’inno che questa amministrazione usa da anni ovvero ‘poi faremo, poi realizzeremo’ e cosi via”.

A dichiararlo è Diego Distilo, presidente del consiglio comunale albenganese e capogruppo di Aria Nuova per Albenga, in risposta alla parole del primo cittadino che ha annunciato l’ottenimento di 450 mila euro per realizzare il progetto definitivo/esecutivo di rigenerazione urbana del complesso di via Carloforte.

