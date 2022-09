Panoramica, grande successo per la cena di gala e gli award al palazzo della Borsa

Genova. Era il momento più atteso del festival “La Panoramica”, e non ha tradito le aspettative. Quella di ieri, a Palazzo della Borsa di Genova, è stata la grande notte dei Panoramica Awards, la cena di gala benefica durante la quale sono stati premiati i Wheel Be 2050: aziende, imprese, start-up, realtà, associazioni del territorio (e non solo) che si sono distinte nell’ambito dell’automotive, con un’attenzione particolare all’innovazione e alla sostenibilità ambientale.

I premi sono stati assegnati e ispirati ai principi della Biomenisi, secondo cui la natura può (e deve) essere modello e guida nella progettazione degli oggetti del futuro. Non è un caso che il premio stesso sia stato creato e stampato in 3d dall’artwork digitale NFT, in collaborazione con Reasoned Art, la prima crypto gallery italiana.

