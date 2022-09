Rapallo: se le “zebre” assumono un colore politico

Nel centralissimo corso Matteotti a Rapallo ci sono “zebre” che sembrano assumere colore politico. Tracciate al tempo della giunta Campodonico, furono cancellate dalla giunta Costa e ridisegnate con la giunta Bagnasco. In realtà quelle “zebre”, a pochissima distanza dal semaforo con l’incrocio di via Libertà (e quindi facilmente raggiungibili dai pedoni), crea pesanti rallentamenti al traffico già difficoltoso di suo. Si capisce che qualcuno senza le strisce pedonali di cui parliamo, per raggiungere l’ufficio (o il negozio) debba fare qualche passo in più per raggiungere il semaforo. Oppure è semplicemente un podo di affermare il proprio volere.

Dopo la recente asfaltatura parziale di corso Matteotti, le “zebre” non sono state più disegnate. E via via, quasi a sembrare orchestrati, sono nati mugugni e proteste (proprio mentre il Lions invita i rapallesi al parco Casale a fare 10.0000 passi per mantenersi sani).

