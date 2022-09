Rapallo: sottopasso di via Rosselli, via al progetto esecutivo

La ferrovia penalizza pesantemente la viabilità di Rapallo e bene sarebbe stato insistere, cosa che avvenne nel dopoguerra, sullo spostamento della linea più a monte. Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco termina la fine del secondo mandato nella primavera del 2024 e prima di quella data vorrebbe vedere realizzati, o almeno concretamente iniziati, i lavori per abbassare il sottopasso ferroviario di via Rosselli; in modo da poter alleggerire del traffico, almeno in parte, via della Libertà; potendo poi organizzare meglio la viabilità.

L’opera richiede tuttavia la chiusura temporanea di via Rosselli e pur avendo la somma a disposizione per l’avvio dei lavori (600.000 euro), non può avvenire contemporaneamente al cantiere del San Francesco. Intanto però l’amministrazione su procedimento del geometra Marco Grosso e tramite una determina a firma del dirigente, architetto Andrea Bacigalupo,ha affidato l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo. A redigerlo sarà l’ingegnere Stefano Migliaro, amministratore unico della “Quadro Ingegneria Srl” con sede a Rapallo per una cifra, tutto compresi du 22.838 euro.

