Renzi da Genova attacca Conte: “È un mezzo uomo, usa un linguaggio da mafioso della politica”

Genova. “Sapete cosa ha detto Conte oggi a Palermo? ‘Renzi venga qui senza scorta a dire che vuole togliere il reddito di cittadinanza’. È un linguaggio clientelare, sta facendo voto di scambio. Cosa stai facendo, Giuseppe Conte? Stai minacciando violenza fisica? Ti devi vergognare, sei un mezzo uomo. Questo è un linguaggio da mafioso della politica“.

È il durissimo attacco sferrato da Matteo Renzi, leader di Italia Viva, durante un incontro elettorale all’auditorium dell’Acquario sul tema del modello Genova. “Renzi deve fare una cosa, venga, finalmente senza scorta, in mezzo alla gente a parlare, ad esporre le sue idee – aveva detto il leader del M5s in Sicilia -. Venga a dire che in Italia non occorre un sistema di protezione sociale. Venga a dirlo e non si nasconda”. Giuseppe Conte è atteso a Genova lunedì prossimo per un comizio in piazza Palermo.

