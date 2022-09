Savona, Vaccarezza: “Comune fazioso, troppe anomalie nella prenotazione degli spazi elettorali”

Savona. “Il Comune non potendo eccellere per altro, prova a mettersi in luce per la sua faziosità”. A dirlo è Angelo Vaccarezza, indispettito da quelle alcune “anomalie” riscontrate nelle ultime settimane durante la prenotazione delle postazioni temporanee per la campagna elettorale della lista ‘Noi Moderati’, per cui dice di essere rimasto “perplesso”.

“Lunedì scorso – racconta – mi è stato detto che le postazioni disponibili erano tutte occupate e mi è stata concessa una posizione troppo lontana dal centro città per essere ritenuta utile allo scopo. Ma, di gazebo nelle tante postazioni che avevamo richiesto, nemmeno l’ombra. Cortesia sarebbe stata forse dire (alcune volte ho fatto precedere la richiesta da una telefonata, per esser sicuro) che il posto c’era, magari non per tutto il giorno ma, probabilmente, chiedo troppo”.

