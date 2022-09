Incendio boschivo nel pomeriggio nella zona collinare di Sori, nei pressi di Sussisa. I vigili del fuoco di Rapallo e i Volontari della Provincia si sono impegnati per spegnere le fiamme e battere con il fuoco lil vento che lo alimentava. In serata il rogo sembra domato. Sul posto i volontari che effettuano la bonifica. I carabinieri forestali valutano le cause dovute ad origine dolosa o colposa.

Nella immagine l’incendio che nei giorni scorsi è esploso sul monte Moro, sempre nel Golfo Paradiso.

